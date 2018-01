Fietsendieven aangehouden dankzij alerte melder

De getuige zag hoe twee mannen een fiets uit een stalling haalden en in hun auto laadden. De getuige belde meteen met de politie en gaf het kenteken door. Niet veel later zagen agenten de auto in Enschede rijden met in de kofferbak de fiets. De inzittenden, een man van 26 jaar en een man van 32 jaar, beide uit Enschede, werden aangehouden voor diefstal.

