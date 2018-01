Tips van burgers leiden tot oprollen meerdere hennepkwekerijen

In Deventer werd verdacht gedrag opgemerkt bij een bedrijfspand aan de Zweedsestraat. Nader onderzoek door de politie leidde tot de verdenking van een hennepteelt. Bij de instap op maandag werd een kweekruimte ontdekt met daarin bijna 300 hennepplanten. De stroom bleek voor de meter te zijn afgetapt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

In Enschede in een woning aan de Gruttostraat was het ook raak. Ook daar was een anonieme tip aanleiding tot onderzoek door de politie. Daar werden bij de instap twee kweekruimtes ontdekt. De oogst van rond de 9 kg lag er nog en werd in beslag genomen. Ook hier werd stroom voor de meter afgetapt. Een 42-jarige man uit Enschede werd aangehouden. De politie onderzoekt zijn rol en aandeel in dit onderzoek.

Op de Deenebstraat in Enschede bleek ook de tip aan de politie te kunnen worden verzilverd. In een woning in die straat trof men een hennepkwekerij aan met 200 plantjes. Ook de stroomvoorziening was gevaarlijk en voor de meter afgetapt. Ter plaatse werd een 46-jarige verdachte aangehouden.