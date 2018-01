Politie zoekt getuigen van zware mishandeling op 1 januari

Op 1 januari 2018 omstreeks 9.00 uur troffen een man en een vrouw, die over de Museumlaan in Enschede fietsten, een gewonde man aan. Zij hebben eerste hulp verleent en belden de politie en ambulance. Uit onderzoek weet de politie inmiddels dat er die ochtend meerdere personen de gewonde man hebben gezien en mogelijk hebben aangesproken. De politie wil heel graag in contact met deze getuigen komen. De politieagenten, die deze zaak onderzoeken, vermoeden dat de man, een 38-jarige Enschedeër, flink is mishandeld.



Het slachtoffer kan zich echter niets van deze mishandeling herinneren. Door het letsel dat hem is aangebracht konden politieagenten pas op 5 januari een aangifte van hem opnemen. Hij verblijft in het ziekenhuis. Uit bewakingsbeelden in de omgeving is gezien dat het slachtoffer op 1 januari omstreeks 7.15 uur over de Museumlaan met een andere persoon liep. Ze kwamen uit de richting van de H.B. Blijdesteinlaan. De verdachte en het slachtoffer hebben ongeveer drie kwartier met elkaar contact gehad waarna de verdachte weer teruggelopen is in de richting van de H.B. Blijdesteinlaan.



Politie verzoekt de personen die op 1 januari tussen 7.00 uur en 9.00 uur in de omgeving van de Museumlaan hebben gelopen, gefietst, hond uitgelaten en daar op het bankje hebben gezeten om contact op te nemen. Dit kan via het telefoonnummer 0900 8844 of het digitaal tipformulier.



