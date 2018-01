Getuigen gezocht van gewelddadige beroving

Het slachtoffer was net tegelijk met vier onbekende mannen uit een bus gestapt. Eenmaal buiten vielen de mannen hem aan. De man werd daarbij geschopt en geslagen. Hij liep daarbij onder meer een gebroken arm op. Bij de beroving werd een tas en een jas buitgemaakt.

Van de verdachten zijn de volgende signalementen beschikbaar:

De eerste verdachte is een man van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij is tussen de 1.70 en 1.80 meter lang, hij heeft zwart lang haar dat steil over de schouders valt. De man heeft een korte zwarte baard en een slank gespierd postuur.

De andere drie verdachten zijn ook mannen van tussen de 20 en 30 jaar oud, met kort zwart haar en een slank postuur.

Informatie melden

De politie wil graag in contact komen met eventuele getuige(n). Men kan contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op Politie.nl. Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online.