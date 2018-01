Diefstal kabels

Een oplettende getuige zag de Beverwijker de diefstal plegen en achtervolgde hem toen hij er op de fiets vandoor ging. Tegelijkertijd alarmeerde de getuige de politie die de man even later staande hield. In de fietstassen waren de gestolen kabels duidelijk zichtbaar. Tijdens de fouillering van de man troffen agenten stanleymessen en een zaklamp aan. Hierop werd de Beverwijker aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

2018005644