Hennepkwekerij

Naar aanleiding van meerdere meldingen over een sterke henneplucht afkomstig uit het pand, betraden meerdere agenten de woning. Hier troffen zij in één van de kamers een kweekruimte bestaande uit ruim 190 hennepplanten aan. Ongeveer de helft van de planten was al geknipt. Daarnaast stonden er in het pand meerdere apparaten welke gebruikt kunnen worden bij het kweken van hennep. Uit nader onderzoek bleek er ook sprake te zijn van diefstal van stroom.

Er zijn (nog) geen aanhoudingen verricht.

2018005343