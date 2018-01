Zes aanhoudingen na groot onderzoek fraude overschrijvingskaarten

Gedurende de onderzoeken, ontdekte de recherche een verband: er was sprake van één en dezelfde dadergroep. De recherche zette diverse tactische opsporingsmiddelen in en kwam, mede dankzij de goede samenwerking met de banken, bij deze verdachten uit.

De politie hield in december 2017 drie verdachten aan in Den Haag, twee in Dordrecht en één in Groningen. Er volgde na de aanhoudingen tegelijkertijd ook zeven doorzoekingen in deze plaatsen en een doorzoeking in Amsterdam. Rechercheurs troffen tijdens de doorzoekingen onder andere valse paspoorten en een hoeveelheid geld aan.