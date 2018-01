Taxichauffeur zwaar mishandeld bij verkeersruzie

De politie heeft al een aantal getuigen gesproken. Was u getuige van het incident of heeft u meer informatie en heeft u nog niet met de politie gesproken neem dan contact op. Dan kan via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of maak gebruik van het tipformulier waarin men ook beeldmateriaal ter beschikking kan stellen.