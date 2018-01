Woninginbreker aangehouden

Agenten kregen een melding dat in een woning in de Burgemeester Hoogeboomstraat twee jongens inbraken. Agenten die een onderzoek instelden, zagen in de brandgang achter de woning een jongen staan. Even later zagen zij een tweede jongen uit de tuin komen. De twee verdachten renden onmiddellijk weg. Agenten hielden na een achtervolging een van de verdachten, een 17-jarige Honselersdijker, aan.