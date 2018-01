Celstraf na niet betalen 73.000 euro

De Zoetermeerder was in 2002 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden voor het invoeren van verdovende middelen. Hij zat de celstraf uit, maar kreeg daarnaast een maatregel opgelegd waarbij hij ruim 73.000 euro moest betalen. Omdat de Zoetermeerder dit niet deed, kreeg het EVA-team de opdracht hem op te sporen. Zij hielden hem uiteindelijk aan in een woning in Zoetermeer. De Zoetermeerder kon na zijn aanhouding de 73.000 euro niet betalen, waardoor hij nu 367 dagen in de gevangenis moet zitten. De boete van 73.000 euro komt hiermee niet te vervallen. Dit moet hij na de gevangenisstraf alsnog betalen.