Politie en partners pakken growshop Zwijndrecht aan

Al geruime tijd was informatie binnengekomen de winkel toeleverancier zou zijn van benodigdheden om een illegale hennepplantage te beginnen. Van groeiproducten tot afzuigfilters werden vanuit deze winkel in Zwijndrecht verkocht. Naast het winkelpand waren nog twee andere panden als opslagruimte in gebruik en ook daar werd een grote hoeveelheid goederen aangetroffen, die bestemd waren voor de illegale hennepteelt.

Samenhang

Volgens een specialist van de politie-eenheid Rotterdam maakt de samenhang van het assortiment goederen duidelijk dat hier sprake is van handel in strijd met de Opiumwet: “De goederen die werden verhandeld, zijn op zich niet strafbaar, althans als je ze afzonderlijk in je onderneming te koop aanbiedt. Maar, het gehele assortiment gezamenlijk maakt het strafbaar, omdat hiermee duidelijk is dat het bestemd is voor de illegale hennepteelt”, aldus de specialist. Dit werd nog maar eens duidelijk door de vondst van hennepresten, henneptoppen en enkele plakken hasj op de diverse locaties. Een groot deel van de bedrijfsvoorraad is door de politie inbeslaggenomen. Het onderzoek wordt voortgezet.