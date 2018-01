Politie stopt strooptocht inbreker

De strooptocht waarvan de man wordt verdacht begon in december. Uit een woning aan de Spinnerij werd op maandag 4 december een tas gestolen, met daarin onder meer huissleutels. De bewoonster deed twee dagen later aangifte van diefstal en precies op dat moment, maakte de onrechtmatige eigenaar gebruik van haar sleutels. Hij nam onder meer een X-box. en sieraden mee. Ruim een week later verkocht de verdachte de X-box bij een pandjeshuis.

Op donderdag 7 december sloeg de inbreker toe bij een woning aan het Sparrendal. Hij stal onder meer een laptop en net als met de gestolen X-box, verkocht hij die bij een pandjeshuis.