Behulpzame vrouwen gezocht

Het slachtoffer werd na de beroving geholpen door twee andere vrouwen. De politie zou graag met deze twee behulpzame dames spreken. Mogelijk hebben ze belangrijke informatie om de zaak op te lossen. Heeft u het slachtoffer geholpen of kent u diegene die dat gedaan hebben? Dan komen wij graag in contact met u. Bel de politie via 0900-8844.

BVH: 2018003697