Wapens, twee gewonden en een stoffelijk overschot

Er werd direct een uitgebreid onderzoek gestart. Toen rechercheurs de woning weer betraden troffen ze daar een stoffelijk overschot van een man aan. Er is toen een Team Grootschalig Opsporing opgeroepen omdat niet duidelijk is hoe deze man om het leven is gekomen. Forensische rechercheurs kammen de woning minutieus uit op zoek naar sporen. Tactische rechercheurs zullen een buurtonderzoek houden. De Rijksrecherche is in kennis gesteld van het feit dat twee mensen gewond zijn geraakt bij een politie-inzet. De ruime omgeving van het complex is lange tijd afgesloten voor het verkeer geweest wat voor overlast voor omwonende zorgde.