Aanhouding na vernieling en poging brandstichting auto’s

De twee voertuigen, beiden van hetzelfde gezin, stonden in de nieuwjaarsnacht geparkeerd op de Kasteellaan in Oudheusden. Ergens in de vroege ochtend van de nieuwjaarsnacht is geprobeerd om één van de auto’s, een grijze Mercedes-Benz, in brand te steken. Bij de tweede auto, een zwarte Mercedes-Benz, werd met een nog onbekend voorwerp een gat in de voorruit geblazen. Hierbij zou een flinke knal gehoord zijn. Ons onderzoek bracht ons op het spoor van een inwoner van Oudheusden. We hielden hem dinsdag rond 6.00 uur in zijn woning aan de Castellum aan.