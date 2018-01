Bestelauto doorrijder aangetroffen en arrestatie in zaak

Oss - De bestelauto die betrokken was bij de aanrijding op de Berghemseweg in Oss tijdens de nieuwjaarsnacht is dinsdagochtend 9 januari aangetroffen in Stroe. Ook hebben we een verdachte in deze zaak aangehouden. Of dit de daadwerkelijke verdachte van het besturen van de auto is, is nog niet duidelijk.