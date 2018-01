Doorzoekingen in onderzoek naar witwassen en drugshandel

De doorzoekingen van dinsdag maken deel uit van een integrale aanpak. Bij de invallen waren dan ook de Belastingdienst en de gemeente Cuijk aanwezig. Door de gemeente werd onder andere gecontroleerd op bestuursrechtelijk gronden (Bouw en Milieu). Burgemeester Wim Hillenaar van de gemeente Cuijk over de actie: ‘Door bij dit onderzoek met politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst als één overheid op te treden, vormen we een gezamenlijk front en kunnen we ondermijnende criminaliteit nog effectiever aanpakken. Ondanks de impact die zo’n actie op verschillende manieren heeft, ben ik blij dat politie en justitie dit soort zaken serieus oppakken. Als gemeente kunnen en moeten wij dan ons steentje bijdragen. In geval van sterke vermoedens is handhaving altijd noodzakelijk. De politie en het Openbaar Ministerie beschikten over strafrechtelijke informatie om over te gaan tot dit onderzoek. Als gemeente hebben wij ook onze rol en verantwoordelijkheid genomen. Deze deels faciliterende rol bestaat vooral uit de handhaving van alle bouw- en milieuregels en de controle op de ons bekende gegevens in de Basisregistratie Persoonsgegevens.’