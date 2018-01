Luxe auto's en motor in beslag genomen wegens onverklaarbaar vermogen

Eindhoven - Vandaag zijn een 52-jarige man en een 47-jarige vrouw uit Eindhoven door het arrestatieteam aangehouden op verdenking van witwassen. Daarnaast werd in woning van het stel in de wijk Lievendaal een doorzoeking uitgevoerd. We namen twee luxe auto’s en een motor in beslag.