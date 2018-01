Twee verdachten auto-inbraak gearresteerd

Het duo was gesignaleerd bij de parkeergarage in de binnenstad, en reed via de Zuid-Willemsvaart en daarna over de A2 richting Utrecht. Ter hoogte van Kerkdriel kregen ze een stopteken. In de auto lag glas afkomstig van een autoruit. Onderzoek wees uit dat dit afkomstig was van een even daarvoor gepleegde inbraak in een geparkeerde auto in een parkeergarage aan het Loeffplein in Den Bosch. De mannen zijn ingesloten. Het gaat om een 28-jarige man uit Geldrop en een 29-jarige man uit Vianen.