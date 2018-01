Medewerker toch ontslagen

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten stelde al in 2011 een intern onderzoek in. De eenheid was van mening dat het onprofessionele en grensoverschrijdende gedrag van deze leidinggevende ongepast was en wilde hem ontslaan. De rechter heeft na een langdurig proces het ontslag bevestigd.

De politie hecht veel waarde aan een veilige werkomgeving en aan de betrouwbaarheid en integriteit van medewerkers.

Over bovenstaand worden uit respect naar de betrokkenen geen verdere mededelingen gedaan.