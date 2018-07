Politie doet onderzoek na brand

Hulpdiensten kregen rond 03.45 uur de melding van een uitslaande woningbrand. Op de Delistraat aangekomen bleek een garage met carport in de brand te staan en sloegen de vlammen al over naar de naastgelegen woning. De in die woning aanwezige personen konden zich op tijd in veiligheid stellen. Niemand raakte gewond.

De garage brandde volledig uit. Ook een geparkeerde auto raakte beschadigd.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en komt graag in contact met getuigen. Mensen die iets gezien hebben wat met dit incident te maken heeft, worden verzocht te bellen met de politie op 0900 8844.

2018290171