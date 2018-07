De politieagenten die ter plaatse kwamen, probeerden de brand met een brandblusser te blussen. Dit lukte echter niet en de brandweer moest eraan te pas komen. De politie startte een onderzoek en gaat uit van brandstichting. Waarschijnlijk probeerde de verdachte ook het toegangshek van het bureau in brand te steken, maar dit bleef enkel bij een poging.

Getuigen worden gevraagd om contact op te nemen via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.

2018123769