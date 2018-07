Haarlemmers aangehouden voor inbraken

Rond 06.50 uur zag een oplettende getuige twee mannen in de woning zag en alarmeerde de politie. Agenten troffen de Haarlemmers aan in de tuin en zagen hier ook inbrekerswerktuig liggen. De verdachten werden overgebracht naar het politiebureau en de politie startte een buurtonderzoek. Hierdoor ontdekten agenten dat er naast de woning, ook twee schuurtjes waren opengebroken. De eigenaren werden in kennis gesteld en hebben aangifte gedaan.



2018212981