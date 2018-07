Drugslaboratorium aangetroffen

Agenten gingen naar de woning nadat zij een melding van geuroverlast kregen. In de woning troffen zij een drugslaboratorium aan, met diverse vaten met chemicaliën voor het bewerken van verdovende middelen. Forensisch rechercheurs deden uitgebreid onderzoek in de woning. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteunen Ontmantelen (LFO) ontmantelden het laboratorium en vernietigden de chemicaliën, vanwege mogelijke gevaren voor de veiligheid van mens en milieu. De goederen en verdovende middelen zijn in beslag genomen en daarna vernietigd. Rechercheurs deden buurtonderzoek in de omgeving en doen onderzoek naar de betrokken personen.



Iets gezien of gehoord?

Hebt u informatie over het aangetroffen drugslaboratorium en hebt u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Wilt u liever anoniem informatie met ons delen? Bel dan met 0800-7000.



Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO)

De LFO is een ondersteunende forensische afdeling binnen de politie die getraind en uitgerust is om op het allerhoogste veiligheidsniveau te kunnen acteren bij zogenaamde CBRN incidenten: chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten. Daarnaast geeft de LFO veiligheidsadviezen bij risicovolle opsporingsonderzoeken waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn of doet daar zelf het opsporingsonderzoek indien dit alleen met speciale bescherming bijvoorbeeld kan. Binnen de LFO zijn ook een aantal adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer werkzaam. De LFO verricht haar werkzaamheden vooral gericht op veiligheid én opsporing.



Vermoedt u een drugslab?

Alarmeer de politie via het nummer 1-1-2. Of indien u een anonieme melding wil doen, belt u met 0800-7000. Het is belangrijk om te weten wat u moet doen als u het vermoeden hebt dat er ergens in uw omgeving een drugslab aanwezig is. Lees hiervoor de informatie in deze link: https://www.politie.nl/themas/aantreffen---vermoeden-drugslab.html