Man aangehouden voor brandstichting

Forensisch rechercheurs doen sporenonderzoek bij de getroffen boot. De eigenaar doet aangifte van brandstichting. Of de 22-jarige verdachte iets met de eerdere brandstichtingen in Maasland te maken heeft, wordt nader onderzocht. De verdachte zit vast en wordt gehoord. Hij zit in beperkingen en dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.



Getuigen gezocht

De districtsrecherche komt graag in contact met getuigen van de brandstichtingen in Maasland of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u een beveiligingscamera aan uw bedrijfspand of woning? Wellicht staan daar nog beelden op die voor de politie van belang kunnen zijn. Meld dit dan bij de politie. Beschikt u over informatie die de politie kan helpen in het onderzoek naar de brandstichtingen? Bel dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.