Bewusteloos achtergelaten

De politie ontving een melding dat een jongen bewusteloos op de Havermarkt lag. Omstanders verleenden eerste hulp en bleven bij het slachtoffer tot de hulpdiensten arriveerden. De dader was gevlucht en de politie probeerde helderheid te krijgen over wat er gebeurd was. Vermoedelijk ontstond er onenigheid en werd het slachtoffer geslagen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.