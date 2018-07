Resultaten internationale watercontrole

De controles werden uitgevoerd In het grensgebied van Visé in België tot en met Borgharen en Itteren in Maastricht. Naast de Maas werden onder meer ook het Albert-kanaal, het Julianakanaal, diverse grindgaten en lokale visvijvers in de controle meegenomen. Aan deze internationale actie namen onder meer deel de Nederlandse politie (eenheid Limburg en de landelijke eenheid), de politie uit België (Basse Meuse, Antwerpen en Luik), de Koninklijke Marechaussee, de provincie Limburg, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).