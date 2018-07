Succesvolle integrale controle in centrum

Daarnaast werden afgelopen vrijdag op diverse plekken verkeerscontroles gehouden in samenwerking met team Infra Limburg. Tijdens deze controles werd meerdere bekeuringen uitgeschreven, onder meer voor rijden zonder rijbewijs, rijden zonder gordel, niet handsfree bellen, rijden door rood licht, overschrijding maximum snelheid en onverzekerd rijden. Drie personen werden aangehouden. Twee personen in verband met gevaarlijk verkeersgedrag, heling en verboden wapenbezit. Eén persoon in verband met het feit dat deze ongewenst vreemdeling is verklaard. Ook op deze persoon wordt het terugkeerbeleid toegepast. Tegen één persoon wordt proces-verbaal opgemaakt voor rijden zonder rijbewijs, verboden wapenbezit en het bezit van een hoeveelheid verdovende middelen.