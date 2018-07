Woninginbreker gearresteerd

Rond 03.35 uur meldde een getuige breekgeluiden te horen in de omgeving van de bewuste woning. De politie ging met meerdere eenheden ter plaatse en zette de omgeving rond de woning af. Bij het onderzoek in de directe omgeving van de woning troffen agenten de verdachte aan in de tuin. Hij werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij nadere inspectie van de woning werd een opengebroken raam aangetroffen. De recherche zet het onderzoek voort.