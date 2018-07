Politie bekeurt automobilisten die het vrachtwagens moeilijk maken

De politie handhaaft deze dagen zowel op asociaal gedrag als afleiding in het verkeer, zoals het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Daarbij letten de agenten speciaal op inhalen over een doorgetrokken streep, rijden over verdrijvingsvlakken of puntstukken en het niet volgen van de richting die een voorsorteervak aangeeft. Maar tegen andere overtredingen zoals kleven, afsnijden, inhalen zonder voorrang te geven et cetera wordt uiteraard ook opgetreden. Overtreders worden aan de kant gezet en krijgen een bekeuring.