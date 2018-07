Vrouw door misdrijf om het leven gekomen

Rond 11.15 uur kwam een melding van een verdachte situatie bij een woning aan de Waldecklaan. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse. De brandweer betrad het pand als eerste, omdat er een sissend geluid werd gehoord, wat kon duiden op gas in de woning. Nadat zij constateerde dat dit niet het geval was, konden agenten naar binnen. In de woning werd de overleden bewoonster aangetroffen. Zij is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Er werd een Team Grootschalige Opsporing samengesteld van zowel tactisch als forensisch rechercheurs. Het onderzoek, waarbij onder andere sporen en camerabeelden werden verzameld, is in volle gang. Er werd nog geen verdachte aangehouden.