Winkel doelwit van ramkraak met gestolen auto

De politie kreeg om 3.15 uur een melding over de zaak. Ter plaatse bleek dat een auto een winkelpui was ingereden. De daders zijn er met buit vandoor gegaan. De betreffende auto blijkt op 2 juli te zijn gestolen in Soest. Inmiddels is door de politie een onderzoek ingesteld.

De recherche komt graag in contact met getuigen. Mogelijk zijn vlak voor de ramkraak of direct daarna personen aan Het Masker gezien. Ook is het mogelijk dat er camerabeelden zijn van de kraak. In die gevallen hoort de politie dat graag. Contact opnemen kan via het telefoonnummer 0900-8844 of via het Meldformulier op Politie.nl. Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online.