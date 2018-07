Verdachte aangehouden in onderzoek overval Uitgeest

Op 14 november 2017 werd de winkel aan de Westerwerf rond 12.00 uur overvallen door twee overvallers. Een van overvallers bedreigde het personeel met een vuurwapen en de ander met een hamer. Zij dwongen personeel om geld uit de kassa af te geven en namen meerdere goederen mee. Hierna verlieten zij de winkel en gingen ervandoor in een zwarte Audi 4 Avant. Deze Audi werd later teruggevonden in Velsen-Noord. De beelden van deze overval werden vertoond in Opsporing Verzocht op 3 juli jl.

De recherche heeft in dit onderzoek een 19-jarige man uit Almere aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze overval. Zijn rol wordt onderzocht.

De man is ingesloten en de rechercheurs zetten het onderzoek voort.

Eerder werd onderstaand persbericht gepubliceerd over deze overval:

Overval elektronicazaak Uitgeest

Uitgeest - Een elektronicazaak aan de Westerwerf in Uitgeest is dinsdag rond 12.00 uur overvallen. Twee personen kwamen de zaak binnen en bedreigden het personeel.

Daarna ging het tweetal er met een onbekende buit vandoor. De verdachten reden weg in een donkerkleurig model stationwagen. Ondanks een zoekactie, waarbij onder meer een helikopter werd ingezet, zijn de verdachten niet aangetroffen. De politie zoekt getuigen van de overval. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.



2017234321