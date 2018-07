Verkeerde Burgernetmail verzonden naar 145 BN-deelnemers

Haarlemmermeer - De politie betreurt ten zeerste dat maandagmiddag 9 juli per abuis een verkeerde Burgernetmail is verzonden naar 145 Burgernetdeelnemers in de Haarlemmermeer. In deze mail stonden behalve een getuigenoproep ook de persoonsgegevens van een verdachte.