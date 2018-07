Recherche onderzoekt schietincident

De recherche komt graag in contact met getuigen van het schietincident of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met de districtsrecherche Den Haag Zuid via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.