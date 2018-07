Politie vindt drugs in verborgen ruimte van auto

Specialisten van de politie eenheid Rotterdam ontdekken steeds vaker verborgen ruimtes in voertuigen. Deze ruimtes treffen agenten vooral aan in de voertuigen van personen met een criminele achtergrond. In een groot deel van de verborgen ruimtes ligt dan ook vaak cash geld, drugs of een wapen. Het Openbaar Ministerie en de politie werken nauw samen om garages die deze ruimtes inbouwen aan te pakken.

Op dit moment vindt de politie tientallen ruimtes per jaar in de eenheid Rotterdam. De eigenaar van een auto moet zijn voertuig inleveren en krijgt deze pas terug wanneer hij de auto weer in originele staat heeft laten terugbrengen.