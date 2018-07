Twee aanhoudingen voor schietincident Rotterdam-Zuid

Getuigen belden rond half tien ’s avonds de politie omdat een man met een schotwond aan zijn voet op straat liep en omstanders vroeg hem naar het ziekenhuis te brengen. Agenten spraken in het ziekenhuis met de 25-jarige man die in zijn voet was geschoten. Daarna is een 27-jarige Rotterdammer aangehouden die zich nabij de woning aan het Bareveld bevond.



Eén van de getuigen had het ‘slachtoffer’ iets over een hek in een plantsoen zien gooien en was zo scherp om dit aan de aanwezige agenten te melden. Een politiehond vond in de hoge begroeiing een vuurwapen. Deze is veilig gesteld. Vervolgens is het 25-jarige slachtoffer eveneens aangehouden voor wapenbezit.

De gebruikte foto is een stockfoto.