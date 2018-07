Illegale recreanten krijgen bekeuring van 149 euro

Het zogenaamde wildkamperen blijft een hardnekkig probleem. Voor de inwoners, de ondernemers en andere recreanten is dit een doorn in het oog. Zij doen regelmatig hun beklag over het groeiend aantal campers op parkeerplaatsen en de zeedijk. Maar ook het achtergelaten afval, dat over het strand en de duinen waait en de (natuurlijke) behoeften, die de illegale recreanten in de plantsoenen en duinen doen, leveren veel irritatie op.