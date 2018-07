Driemaal ingebroken in auto’s Duitse toeristen

De inbraken in Cadzand aan de Zeeweg zijn vrijdagmiddag 6 juni jl. tussen 15.00 en 17.30 uur door de gedupeerden ontdekt. In Groede heeft de eigenaar de inbraak om 20.30 uur geconstateerd; de auto is rond 13.00 uur op de parkeerplaats aan de Zwartepolderweg gezet. Hebt u die vrijdagmiddag of -avond iets bijzonders gezien op één van de parkeerplaatsen? Deel deze informatie dan met de politie. Dat kan via het algemene nummer 0900 8844 of via Whats App (06 12 20 70 06). U kunt ook anoniem uw tips geven via www.meldmisdaadanoniem.nl of hun telefoonnummer 0800 7000 (BVH 2018157022/2018156945/2018157535).