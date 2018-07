Politie treft wapens aan bij duo

Werkendam - De politie hield maandagavond 9 juli in de Sigmondstraat twee mannen (25 en 42 jaar) uit Werkendam aan. In hun auto werden wapens aangetroffen. Kort ervoor ontving de politie een melding over het horen van mogelijke schoten in de omgeving van de Havenstraat.