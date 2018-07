Zesde verdachte aangehouden voor betrokkenheid dood Kaan Safranti

Begin mei werd ter hoogte van Gilze langs de snelweg A-58 in de berm een automatisch vuurwapen aangetroffen. Het vermoeden is dat hiermee Kaan Safranti is doodgeschoten. Mogelijk is het vuurwapen al meteen na de schietpartij op 8 april 2018 daar door de daders gedumpt. Enkele dagen na het schietincident werden langs deze zelfde snelweg ter hoogte van Oirschot al persoonlijke spullen van het slachtoffer gevonden. In het TV-programma Opsporing Verzocht werden op dinsdag 22 mei 2018 getuigen opgeroepen om te reageren. De uitzending leverde één tip op.