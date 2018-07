Man opgepakt voor de handel in drugs

Een week eerder werd de verdachte ook al aangehouden in Helmond voor het dealen van drugs. De collega’s zagen hem vandaag opnieuw op straat en hielden hem in de gaten. Daarbij zagen ze dat hij weer harddrugs verkocht. De man is meteen aangehouden en van zijn klant is een verklaring afgenomen.

De verdachte bleek een handelshoeveelheid drugs bij zich te hebben. De drugs en het geld dat hij op zak had zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook de scooter waarop hij reed is in beslag genomen. De verdachte is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.