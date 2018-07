Agenten passen geweld toe bij agressief verzet aanhouding

De man, die vermoedelijk zwaar onder invloed van alcohol en drugs was, bleef zaterdag terugkomen naar het festivalterrein waar hij van was weggestuurd. Hij was boos dat dit was gebeurd en richtte zijn woedde in eerste instantie op de beveiliging. Daarbij deelde hij een klap uit aan een van de beveiligers, die hem met man en macht onder controle moesten houden.

Aanhouding

Agenten hielden de man vervolgens aan voor verstoring van de openbare orde en openbare dronkenschap. Daarbij verzette hij zich hevig, onder meer door pogingen een agent in het been en in het gezicht te bijten. Op het bureau ging de man door met dit gedrag, waarop de agenten geen andere mogelijkheden zagen geweld te gebruiken om hem onder controle te krijgen.. De klap die de agent uitdeelde zorgde ervoor dat de man even buiten bewustzijn raakte. Na controle in het ziekenhuis is hij overgedragen aan zijn eigen zorgkader. Het onderzoek naar hem loopt.

Noodzaak

De agenten in kwestie zagen zich vanwege de herhaaldelijke agressiviteit van de man genoodzaakt fors geweld in te zetten. Pogingen om de verdachte anderszins tot bedaren te brengen, zijn helaas niet gelukt. Bij de inzet van geweld zijn agenten zijn gebonden aan regels en voorwaarden. Deze zijn te vinden op de themapagina Geweldsinzet:https://www.politie.nl/themas/thema/geweldsinzet.html