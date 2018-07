Het slachtoffer reed samen met een groepje wielrenners op de Barrier. Uit een zijstraat kwam een 86-jarige automobilist uit de gemeente Voerendaal die wilde afslaan. Hij zag daarbij de fietser over het hoofd. Daardoor ontstond een aanrijding waarbij de fietser is overleden. De Verkeersongevallen Analyse (VOA) is bezig met een onderzoek.