Bij Team West en Opsporing Verzocht oproep schrijver anoniem briefje

Geweldsincidenten in het centrum | Delft

Er hebben de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten in het centrum van Delft plaats gevonden. Team West toont beelden van twee personen op een scooter die op donderdagochtend 17 mei bij twee panden in de Peperstraat en de Breestraat handgranaten laten ontploffen.

Straatroof Hengelolaan | Den Haag

Op donderdag 31 mei heeft er een straatroof plaats gevonden op de Hengelolaan. Hierbij is een 75-jarige mevrouw het slachtoffer geworden. In het programma zijn beelden van de verdachte te zien.

Twee winkeldiefstallen | Rijswijk | Zoetermeer

Er worden beelden getoond van verdachten die in de Media Markt in Rijswijk een diefstal plegen. Van een diefstal bij de Etos in Zoetermeer worden er beelden getoond van twee personen die een grote hoeveelheid shampooflessen wegnemen.

Tonen gestolen sieraden | Den Haag

Er worden foto’s getoond van sieraden en munten die bij een verdachte zijn aangetroffen. Het vermoeden is dat deze van diefstal afkomstig zijn.

Pinnen met gestolen pinpassen | Nootdorp | Rijswijk

Er worden camerabeelden getoond van een verdachte die met de pinpas van een 86-jarige mevrouw pint bij de Rabobank aan de Markt in Nootdorp. Ook worden er beelden getoond van twee mannen die met een gestolen pinpas proberen geld op te nemen bij een pinautomaat in Rijswijk.

Tips WhatsApptiplijn

Net als in de vorige uitzendingen kunnen de kijkers hun tips doorgeven via de WhatsApptiplijn: 06-17214856.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Opsporing Verzocht dinsdag om 20.30 uur op NPO2 en op woensdag herhaald rond 12 uur.