Bureau GLD: Man steekt vrouw zonder aanleiding

In diezelfde uitzending van woensdag 11 juli worden beelden getoond van de volgende zaken waamee u ons wellicht ook verder kunt helpen.

Lochem, diefstal portemonnee met inhoud

Op dinsdag 20 maart werd in een winkel aan de Molenstraat de portemonnee van een 74-jarige dame weggenomen uit haar tasje. Deze tas stond in haar rollator. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen zich in de buurt van deze dame verdacht gedragen. Eén van de mannen buigt een paar keer naar de rollator en pakt haar portemonnee. De mannen lopen hierna direct weg en verlaten de winkel zonder iets af te rekenen. Wie kent of herkent (een van) deze mannen? 2018121781

Velp, tweemaal babbeltruc

Op zaterdag 31 maart proberen twee vrouwen met een smoes binnen te komen in twee naast elkaar gelegen woningen. Bij één woning hebben de vrouwen twee verschillende verhalen. De ene vrouw vraagt de weg en de andere vrouw heeft een verhaal waarbij ze een foto van een kat op haar telefoon toont. De kat zou in de achtertuin van de woning zijn. De vrouwen staan zowel voor als achter de woning op camerabeelden. Wie kent of herkent deze twee vrouwen? Op maandag 12 februari was een van de vrouwen mogelijk ook betrokken bij een andere, soortgelijke babbeltruc. 2018137444 / 2018141454

Nijmegen, diefstal bankpas uit woning

In de nacht van zaterdag 5 mei wordt uit een woning aan de Tweede Walstraat onder andere een bankpas gestolen. Met deze bankpas wordt daarna meerdere malen contactloos betaald in verschillende horecagelegenheden, onder andere in een café aan de Daalseweg. In dit café is een man te zien op camerabeelden die tweemaal contactloos betaalt. Wie kent of herkent deze man? 2018199144

Arnhem, overvaller verjaagd

Op donderdag 24 mei rond 23.30 uur probeert een man een snackbar aan de Honigkamp te overvallen. De gemaskerde man bedreigt daarbij de eigenaar met een pistool. Doordat de zoon van de eigenaar op de overvaller af loopt vlucht de overvaller zonder buit de snackbar weer uit. De onbekende man is voor en na de overval ook zonder masker door verschillende bewakingscamera’s gefilmd. Wie herkent deze persoon op de beelden of kan meer vertellen over deze overval? 2018225936

Bureau GLD is er elke woensdag om 17:20 uur (elk uur herhaling). Van bovenstaande zaken publiceren we op woensdag 11 juli 2018 rond 18:00 uur ook de bijbehorende beelden op politie.nl onder Gezocht & Vermist/ Bureau GLD. Neemt u alstublieft contact op met de politie als u informatie heeft over deze zaken.