Politie zoekt getuigen overval

Omstreeks 09.15 uur waren er personeelsleden en zo’n dertig klanten in de winkel aanwezig toen een man het pand binnenkwam. De man liep naar een kassa en bedreigde de kassière met een wapen. De man eiste geld. De kassa ging echter niet open, waarna de man er vandoor ging.

Tijdens de overval vluchtte de klanten naar de achterzijde van de winkel, waar zij in het magazijn werden opgevangen door personeel. Er raakte bij de overval niemand gewond.

De overvaller is een man met een donkere huidskleur. Hij ging gekleed in een blauwe hoody (trui met capuchon) en een blauwe joggingbroek. De man droeg gezichtsbedekking.

De politie komt graag in contact met mensen die de overval hebben gezien, of de bewuste overvaller voor of na de overval in de omgeving hebben gezien.

2018131429