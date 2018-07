Man aangehouden voor bedrijfsinbraak

Rond 04.40 uur zagen agenten twee in het donker geklede mannen zich verdacht gedragen in de omgeving van de Markt. Toen de agenten de mannen aanspraken, sloegen zij op de vlucht. Het lukte vervolgens om één van de mannen aan te houden, terwijl de andere man wist te ontkomen.



Uit onderzoek bleek dat er is ingebroken bij een bedrijf aan de Markt in Delft. De twee mannen worden verdacht van deze bedrijfsinbraak. De politie is nog altijd op zoek naar de tweede verdachte. De 21-jarige Rotterdammer is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.



Iets gezien of gehoord?

De politie Delft zoekt getuigen van de inbraak. Hebt u verdachte omstandigheden gezien in de omgeving van de Markt wat mogelijk te maken heeft met deze inbraak? Of hebt u andere informatie over de inbraak? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel met 0800-7000.