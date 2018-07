Echtpaar aangehouden voor poging oplichting

Omdat de overmaking van het geld maar uitblijft en er telkens andere redenen blijken te zijn voor deze stagnering, krijgen de verkopers een onbehagelijk gevoel van de situatie. Eén van de verkopers vertelt het verhaal aan een buurman. Bij deze gaat een lampje branden en vertelt dat er in Goes een oplichtersechtpaar actief is en dat deze met naam en toenaam bij de makelaars bekend is. Als blijkt dat het om dezelfde personen gaat, realiseren de verkopers zich dat zij zijn bedrogen.