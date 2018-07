Grote professionele hennepkwekerij gevonden in Sint Willebrord

De betreffende loods is volledig ingericht als hennepkwekerij verdeeld over twee ruimtes. In één ruimte staan 850 plukrijpe planten; in de tweede ruimte staan 580 bakken gereed om te planten. Bijzonder is dat de kwekerij computergestuurd wordt met behulp van vijf opticlimats. Deze zorgen ervoor dat de planten onder optimale omstandigheden kunnen groeien. Slechts voor het toedienen van water en het knippen van de toppen is menselijke arbeid nodig. De stroom is illegaal afgenomen; er is dus sprake van diefstal. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De kwekerij wordt momenteel geruimd. Ook wordt er onderzocht wie verantwoordelijk is voor deze zeer professionele en grote hennepkwekerij.